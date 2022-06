Criterium del Delfinato | seconda tappa al francese Alexis Vuillermoz

(Di lunedì 6 giugno 2022) Se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, oggi ha premiato la caparbietà diche si è aggiudicato ladeldel, in Francia, conquistando anche la ...

Advertising

ginnasticando : ??Coppa Campioni 2022 e Criterium Allievi ??I vincitori AA, gli specialisti e le classifiche del weekend fermano… - Cicloweb_it : #CriteriumDuDauphine 2022 - Analisi del percorso - La #GrandeBoucle si avvicina e il Delfinato si conferma il perfe… - girociclismo : I corridori del Criterium del Delfinato - tribuna_treviso : [IL VIDEO] Il Cycling Stars Criterium tanto atteso da Valdobbiadene e da tutto il territorio non ha tradito le aspe… - sil28 : Il podio del criterium di San Daniele -

Se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, oggi ha premiato la caparbietà di Alexis Vuillermoz che si è aggiudicato la seconda tappaDelfinato, in Francia, conquistando anche la maglia di leader della classifica. Il corridore francese è andato in fuga assieme ad altri quattro temerari, una scommessa che, alla fine,......(allievecentro sportivo 'Il regno verde' di Narni) e Teresa Bartoloni della Asd centro ippico 'La Somma'. La prima, in sella al suo fido 'Prik2', si è imposta nella categoria 'brevetto ...Gruppo beffato da una fuga a 5 nella seconda tappa del Critérium du Dauphiné; Alexis si prende tappa e maglia, Skaarseth fa secondo, Le Gac chiude il podio. Calma placida tra gli uomini di classifica ...Alexis Vuillermoz ha vinto la seconda tappa Saint Péray-Brives Charensac del Giro del Delfinato 2022, il francese della TotalEnergies ha preceduto il norvegese Anders Skaarseth (Uno-X) e l’altro trans ...