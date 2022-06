CIES | la classifica dei calciatori più costosi in Serie A | comanda Lautaro

Advertising

ilbianconerocom : Cies, Lautaro il più costoso in Serie A, Vlahovic primo dei bianconeri, exploit di Locatelli, sorpresa de Ligt: la… - CalcioNews24 : La classifica dei calciatori più costosi della #SerieA ?? - cn1926it : #CIES, la classifica dei giocatori più costosi: #Osimhen solo tredicesimo in Serie A - SempreMilanit : ?? La posizione di #Leao e #Theo #SempreMilan #Milan - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Il @CIES_Football ha stilato una classifica dei calciatori più costosi. Vediamo i valori dato ai rossoneri, agli italia… -

Ilha stilato la lista dei dieci calciatori più costosi della Serie A. In testa allacomanda l'interista Lautaro Martinez Ilha stilato la lista dei calciatori più costosi della Serie A dopo l'ultima stagione. In testa svettano i 106,7 milioni di valore di Lautaro, ...Commenta per primo Il, l'osservatorio statistico sul mondo del calcio ha stilato, come ogni anno ladei giocatori con il maggior valore potenziale di mercato al mondo. Una top 100 che si basa su dati ...La lista dei 100 calciatori più preziosi del CIES ha causato discussioni, in particolare sul valore di Locatelli e Tonali ...L'ultimo post settimanale del CIES Football Observatory prima della pausa estiva presenta i primi 100 valori di trasferimento stimati per i giocatori di tutto il mondo. Kylian Mbappé (206€) torna in ...