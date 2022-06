Cats: Piparo ambienta a Roma il celebre musical, in scena a dicembre al Sistina e poi in tour (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Teatro Sistina annuncia che a dicembre andrà in scena Cats, il celebre musical di Andrew Lloyd Webber di cui Massimo Romeo Piparo ha curato una nuova versione italiana, ambientandola per la prima volta a Roma La nuova Produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione col Teatro Sistina di Roma firmata dal creativo Regista, Produttore e adattatore di musical italiano, Massimo Romeo Piparo sarà Cats, il “musical per eccellenza”, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot, che avrà la sua Opening Night ufficiale ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Teatroannuncia che aandrà in, ildi Andrew Lloyd Webber di cui Massimo Romeoha curato una nuova versione italiana,ndola per la prima volta aLa nuova Produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione col Teatrodifirmata dal creativo Regista, Produttore e adattatore diitaliano, Massimo Romeosarà, il “per eccellenza”, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot, che avrà la sua Opening Night ufficiale ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Massimo Romeo Piparo firma CATS, per la prima volta al mondo sarà ambientato a Roma. In scena da dicembre 2022 al T… - fisco24_info : Piparo firma Cats, per la prima volta ambientato a Roma: A 40 anni dal debutto a Broadway, in scena a Roma dal 7 di… - musical_it : Massimo Romeo Piparo dirige “Cats” - giovannizambito : M.R. Piparo firma CATs, per la prima volta al mondo ambientato a Roma, da dicembre 202 - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Piparo firma Cats, per la prima volta ambientato a Roma. A 40 anni dal debutto a Broadway, in scena a Roma dal 7 dicembr… -