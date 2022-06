Calcio | Abete ' Gravina lavora bene | serve riflessione interna Lega A'

(Di lunedì 6 giugno 2022) "I rapporti tra Figc eA ora sono tesi". ROMA - "sta operandocome presidente della Feder, ci vuole unaallaSerie A per una politica sportiva che ...

Advertising

sportface2016 : #Abete su #Mancini e #Gravina: “Stanno lavorando bene, le difficoltà sono nel dialogo tra i club” - FcInterNewsit : Abete: 'Roma, vittoria in Europa a 12 anni dall'Inter. Il livello del nostro calcio è calato molto' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Abete: 'Spero che il Napoli resti a De Laurentiis, con 20 proprietà straniere verrebbe meno qualcosa nel… - sscalcionapoli1 : Abete: “Spero che il Napoli resti a De Laurentiis, con 20 proprietà straniere verrebbe meno qualcosa nel calcio”… - SportdelSud : ??? 'Il ruolo di grandi imprenditori italiani è fondamentale', spiega Giancarlo #Abete, ex presidente della Federcal… -

Lo ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "I rapporti tra Figc e Lega A ora sono tesi, peraltro ...E' stato riciclatonei dilettanti. Ilva a rotoli, non funziona nulla. C'è un centro dirigenziale che favorisce solo se stesso. Serve il rinnovamento, idee nuove. Mancano uomini nuovi. ...'I rapporti tra Figc e Lega A ora sono tesi'.ROMA (ITALPRESS) - 'Gravina sta operando bene come presidente della Federcalcio, ci vuole ...L’ex. presidente della Figc Giancarlo Abete, intervenuto nel corso del programma “La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento, ha commentato la situazione della Nazionale e del nostro calcio. In ...