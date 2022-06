“Barù è fidanzato”. Dopo il gossip la conferma di Jessica Selassiè (Di lunedì 6 giugno 2022) Barù fidanzato, la conferma di Jessica Selassié. La notizia di gossip è circolata con forza una decina di giorni fa con tanto di segnalazione con foto dell’ex concorrente dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. A riferirlo un utente che ha contattato sia Deianira Marzano che Amedeo Venza. “Barù con la modella, beccata anche al suo compleanno giorni fa. Copri il mio nome” e la foto con Barù e l’ex concorrente di Miss Italia, Ludovica Perissinotto. Una brutta notizia per i Jerù, fan della ‘coppia’, i quali hanno sperato di poter vedere i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip fidanzati fuori dalla casa. Barù fidanzato la conferma di Jessica ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022), ladiSelassié. La notizia diè circolata con forza una decina di giorni fa con tanto di segnalazione con foto dell’ex concorrente dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. A riferirlo un utente che ha contattato sia Deianira Marzano che Amedeo Venza. “con la modella, beccata anche al suo compleanno giorni fa. Copri il mio nome” e la foto cone l’ex concorrente di Miss Italia, Ludovica Perissinotto. Una brutta notizia per i Jerù, fan della ‘coppia’, i quali hanno sperato di poter vedere i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip fidanzati fuori dalla casa.ladi...

