Ballando con le stelle, il giudice gli dice addio: purtroppo è stata una ‘tragedia’ (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno dei giudici di “Ballando con le stelle” ha affrontato di recente una ‘tragedia’. Scopriamo ulteriori dettagli circa la triste situazione Il dancing show condotto dalla sempre straordinaria Milly Carlucci è giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. Fin dal 2005, anno in cui ha preso piede all’interno del palinsesto dei canali Rai, “Ballando con le stelle” ha appassionato milioni di persone intente ad assistere allo spettacolo messo in scena dai vari partecipanti. Milly Carlucci (Websource)La stagione conclusasi lo scorso mese di dicembre è stata vinta dalla coppia composta da Arisa e da Vito Coppola. La cantante ed il ballerino hanno poi intrapreso una love story in grado di scatenare moltissime chiacchiere sul loro conto. ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno dei giudici di “con le” ha affrontato di recente una. Scopriamo ulteriori dettagli circa la triste situazione Il dancing show condotto dalla sempre straordinaria Milly Carlucci è giunto quest’anno alla sua sesima edizione. Fin dal 2005, anno in cui ha preso piede all’interno del palinsesto dei canali Rai, “con le” ha appassionato milioni di persone intente ad assistere allo spettacolo messo in scena dai vari partecipanti. Milly Carlucci (Websource)La stagione conclusasi lo scorso mese dimbre èvinta dalla coppia composta da Arisa e da Vito Coppola. La cantante ed il ballerino hanno poi intrapreso una love story in grado di scatenare moltissime chiacchiere sul loro conto. ...

Advertising

NRealacci : @Carmen260381 @antambo86 O signore...qui la vostra miss era uscita da un po' e giulia stava ballando fuori con carl… - melholym : RT @besozzi_lorenzo: ballando con me stesso ma il pavimento e fatto di vetri rotti e realmente la musica è il racconto della mia vita - ValerioA_Bruno : @GioB1974 @marioricciard18 @DrAlbertazziUK Esiste la versione russa di Ballando con le stelle? - GioB1974 : @ValerioA_Bruno @marioricciard18 @DrAlbertazziUK Finirà a 'Ballando con le stelle'. Manca poco ormai. - solacomeabolo : RT @chrisorridimii: chri..erano un paio di mesi che non riuscivo più a ballare..non mi sentivo bene con me stessa e non riuscivo ad esprime… -