Auto di lusso, mezzi militari e macchine distrutte davanti alla Cattedrale: è il set di "Fast and Furious" a Torino – Video (Di lunedì 6 giugno 2022) Super car, manichini e Auto di lusso cromate, insieme ad altri veicoli distrutti. Siamo sul set del film "Fast and Furious X", con le riprese della pellicola della nota serie cinematografica, giunta al suo decimo capitolo, che si stanno svolgendo nella città di Torino, dopo i primi ciak che invece sono stati effettuati a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

