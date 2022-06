Arriva il fantacalcio con gli NFT (Di lunedì 6 giugno 2022) Il campionato è appena finito, ma il calciomercato è già in fibrillazione e l'ultima tendenza per gli amanti del pallone è giocare al fantacalcio con gli NFT. Una moda esplosa con Sorare, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Il campionato è appena finito, ma il calciomercato è già in fibrillazione e l'ultima tendenza per gli amanti del pallone è giocare alcon gli NFT. Una moda esplosa con Sorare, la ...

Advertising

ItaliaStartUp_ : Arriva il fantacalcio con gli NFT - Il Sole 24 ORE - Il Sole 24 ORE - SOSFanta : ?? ULTIM’ORA - Di Marzio: '#Matic arriva in Serie A a parametro zero, c’è l’accordo' ? - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: UFFICIALE - Lecce, arriva Brancolini in porta: il comunicato - Fantacalcio : UFFICIALE - Lecce, arriva Brancolini in porta: il comunicato - FabioCaravello : #LuisAlberto se parte va al Siviglia e alla #Lazio arriva #Ilic del Verona. Lo scambio con #Zielinski è fantacalcio… -

Arriva il fantacalcio con gli NFT Con un finanziamento di 680 milioni di dollari, il più alto di sempre in Europa, Sorare nasce per rivoluzionare il tifo sportivo creando una nuova esperienza di fantacalcio. Oggi, sono oltre 1,7 ... Da Risi a Monicelli. Storie di cinema, di vita e di morte ...era ancora fantacalcio. In Una vita difficile c'è il più bel ritratto di partigiano della storia del nostro cinema. La sera del 29 novembre 2010 sono al Torino Film Festival quando mi arriva, dal ... Agenzia askanews Arriva il fantacalcio con gli NFT Roma, 6 giu. (askanews) - Il campionato è appena finito, ma il calciomercato è già in fibrillazione e l'ultima tendenza per gli amanti del ... Calciomercato Napoli, rottura con Mertens: addio vicino, le ultime La storia d'amore tra il Napoli e Mertens potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Dopo giorni di attesa per capire se ci fossero i presupposti per arrivare all'accordo per il rinnovo di contratto ... Con un finanziamento di 680 milioni di dollari, il più alto di sempre in Europa, Sorare nasce per rivoluzionare il tifo sportivo creando una nuova esperienza di. Oggi, sono oltre 1,7 ......era ancora. In Una vita difficile c'è il più bel ritratto di partigiano della storia del nostro cinema. La sera del 29 novembre 2010 sono al Torino Film Festival quando mi, dal ... Arriva il fantacalcio con gli NFT Roma, 6 giu. (askanews) - Il campionato è appena finito, ma il calciomercato è già in fibrillazione e l'ultima tendenza per gli amanti del ...La storia d'amore tra il Napoli e Mertens potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Dopo giorni di attesa per capire se ci fossero i presupposti per arrivare all'accordo per il rinnovo di contratto ...