Zenga e Rosalinda spariti dai social | cosa è accaduto

(Di domenica 5 giugno 2022) I due ex concorrenti del GF Vip scomparsi dainelle ultime ore:Cannavò e AndreaAndreaCannavò spaventano i fan. I due fidanzati nei giorni scorsi si sono recati in Spagna per partecipare rispettivamente ad addio al celibato e nubilato di due loro amici promessi sposi. Il figlio dell’ex portiere Walter ha fatto tappa a Barcellona, mentre la siciliana nella capitale spagnola dove con le amiche ha vissuto giorni ad alto divertimento tra una paella e l’altra. Nelle ultime 20 ore però i due ex concorrenti del GF Vip, che proprio nella casa di Cinecittà hanno visto sbocciare il loro amore, hanno fatto perdere le loro tracce sui. 20 h faha postato dall’aeroporto con il ...

... addirittura fuori Milano, e non sono riuscita ad esserci' , ha dichiarato, che continua a vivere con serenità la sua storia con Andrea. Il matrimonio La proposta di nozze per ...Grandi assenti all'evento, invece, sono risultati AndreaCannavò. Matrimonio Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino/ Tanti ex vipponi, grande assente La presenza dei numerosi vip ... Rosalinda Cannavò, la dedica ad Andrea Zenga: "Ti amo" I due ex concorrenti del GF Vip scomparsi dai social nelle ultime ore: cosa è accaduto a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò spaventano i fan. I due fidanzati nei giorni ...La fidanzata di Andrea Zenga si è fiondata a Barcellona: Rosalinda Cannavò presente a un addio al nubilato in Spagna ...