Vanessa Incontrada, mollata dal compagno? Finalmente la verità (Di domenica 5 giugno 2022) Vanessa Incontrada è una di quelle donne che mettono allegria e regalano un sorriso anche nei momenti più bui. Da un po’ di mesi ormai si vocifera di una frattura col marito ma ora lei ha rotto il silenzio. La splendida conduttrice non ha bisogno di presentazioni e la sua simpatia unita ad una versatilità unica l’hanno consacrata nell’olimpo delle donne di spettacolo più amate. Nonostante abbia subito numerose critiche soprattutto da parte degli utenti del web riguardo al suo cambiamento fisico non ha mai perso la sua solarità nemmeno per un minuto. Vanessa Incontrada-Altranotizia (fonte Google)Vanessa Incontrada ha spesso mostrato anche la sua vita privata e la famiglia e ha condiviso coi fan momenti importanti. Negli ultimi mesi la sua vita sentimentale ha messo in ... Leggi su altranotizia (Di domenica 5 giugno 2022)è una di quelle donne che mettono allegria e regalano un sorriso anche nei momenti più bui. Da un po’ di mesi ormai si vocifera di una frattura col marito ma ora lei ha rotto il silenzio. La splendida conduttrice non ha bisogno di presentazioni e la sua simpatia unita ad una versatilità unica l’hanno consacrata nell’olimpo delle donne di spettacolo più amate. Nonostante abbia subito numerose critiche soprattutto da parte degli utenti del web riguardo al suo cambiamento fisico non ha mai perso la sua solarità nemmeno per un minuto.-Altranotizia (fonte Google)ha spesso mostrato anche la sua vita privata e la famiglia e ha condiviso coi fan momenti importanti. Negli ultimi mesi la sua vita sentimentale ha messo in ...

Advertising

zazoomblog : Vanessa Incontrada devastata dal lutto: è successo tutto in queste ore - #Vanessa #Incontrada #devastata - nonvoglioapp00 : @milaunicoamore Mia nonna parlava così ?? per esempio Vanessa Incontrada era Vanessa Infostrada perché facevano anch… - eliophilia : Io vicino a Carlo Conti dall'arena riesco a vedere solo Vanessa Incontrada #dallarenaLucio - Sappito6 : Giacomino Raspadori sembra Vanessa Incontrada (ed è body shaming per la povera Vanessa) #ItaliaArgentina - Giorgybus : @incrinatura Lei da dietro e di profilo mi sembrava Vanessa Incontrada, infatti ho subito pensato 'Ma da quand'è ch… -