Un operaio della forestale è morto nell'esplosione della sua casa nel Siracusano (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Un uomo di 56 anni, Vincenzo Failla, operaio forestale, è morto nell'esplosione avvenuta nella sua abitazione in via Carlentini, a Sortino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione è avvenuta a causa di una fuga di gas. La sorella che abitava insieme a lui è stata estratta ancora viva dalle macerie ed è stata portata in ospedale. Dopo l'esplosione nell'abitazione a due piani è scoppiato un incendio. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro della palazzina. esplosione e successivo #incendio stanotte in un'abitazione di due piani a Sortino (SR): estratta dalle macerie una donna, recuperato privo di vita il corpo di un ... Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Un uomo di 56 anni, Vincenzo Failla,, èavvenutaa sua abitazione in via Carlentini, a Sortino, nel. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione è avvenuta a causa di una fuga di gas. La sorella che abitava insieme a lui è stata estratta ancora viva dalle macerie ed è stata portata in ospedale. Dopo l''abitazione a due piani è scoppiato un incendio. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestropalazzina.e successivo #incendio stanotte in un'abitazione di due piani a Sortino (SR): estratta dalle macerie una donna, recuperato privo di vita il corpo di un ...

