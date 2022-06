Ucraina, Conte: “Draghi sia protagonista in Europa per imporre la pace” (Di domenica 5 giugno 2022) “Abbiamo dimostrato, durante i primi mesi della pandemia, che l’Italia ha le carte in regola per guidare e indirizzare l’Europa. Grazie a quel lavoro abbiamo il Recovery, invece del Mes e della troika”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo a Capua, nel corso del suo tour elettorale per le amministrative nel Casertano. “Ora possiamo essere protagonisti sulla guerra: basta riarmo ed escalation militare. Vogliamo che Draghi sia protagonista in Europa: non per proporre la pace, ma per imporla” ha poi aggiunto il leader del Movimento parlando della crisi Ucraina. Conte: “Adesso è il momento della diplomazia” “La nostra posizione sulle armi in Ucraina è molto chiara – ha aggiunto Conte -: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 5 giugno 2022) “Abbiamo dimostrato, durante i primi mesi della pandemia, che l’Italia ha le carte in regola per guidare e indirizzare l’. Grazie a quel lavoro abbiamo il Recovery, invece del Mes e della troika”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, intervenendo a Capua, nel corso del suo tour elettorale per le amministrative nel Casertano. “Ora possiamo essere protagonisti sulla guerra: basta riarmo ed escalation militare. Vogliamo chesiain: non per proporre la, ma per imporla” ha poi aggiunto il leader del Movimento parlando della crisi: “Adesso è il momento della diplomazia” “La nostra posizione sulle armi inè molto chiara – ha aggiunto-: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Conte: 'Basta riarmo in Ucraina, Draghi sia protagonista della pace' #ANSA - TW_Bruce_Wayne : RT @MaxPar55: Ancora un invito di #Conte a far massacrare la popolazione Ucraina. Non si ferma neppure davanti alle notizie delle DEPORTAZI… - MariaPiaRagosa : RT @AndreaMarcucci: La pace si deve imporre a Putin, Giuseppe Conte dovrebbe saperlo. Riuscire a costruirla, interrompendo la spedizione di… - LFoxfr : RT @MatteoPugliese: Rassicuriamo coloro che in Italia si oppongono all’invio di altre armi all’#Ucraina come Conte e Salvini: il contributo… - Twishtar : RT @MatteoPugliese: Rassicuriamo coloro che in Italia si oppongono all’invio di altre armi all’#Ucraina come Conte e Salvini: il contributo… -