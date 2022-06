Successo per la Fiera dei Librai: in piazzale Alpini oltre 35 mila visitatori - La classifica dei testi più venduti (Di domenica 5 giugno 2022) La manifestazione La 63° Fiera dei Librai Bergamo si chiude con un grande Successo di pubblico: più di 35.000 visitatori e oltre 6.000 libri venduti in 9 giorni. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 giugno 2022) La manifestazione La 63°deiBergamo si chiude con un grandedi pubblico: più di 35.0006.000 libriin 9 giorni.

Advertising

reportrai3 : Negli anni Luca Barbareschi proprietario dell'Eliseo è riuscito ad ottenere per il suo teatro cospicui finanziament… - reportrai3 : Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 Stelle è indagato, insieme all'armatore Vincenzo Onorato, per traffico di… - Open_gol : Caos e polemiche per l’ultima puntata di Non è l’Arena, andata in onda da Mosca. Ecco cos'è successo ?? - Hillclimbit : Sorprendente prestazione del portacolori Best Lap che contro ogni pronostico ha portato al successo la NP 01 nel gi… - francescocosta : Oggi su Morning: il processo che è diventato una battaglia campale; il grano rubato e distrutto dalla Russia; sul s… -