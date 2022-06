Stati Uniti, altra sparatoria: 3 morti e 11 feriti a Filadelfia (Di domenica 5 giugno 2022) Tre persone sono morte ed altre 11 sono rimaste ferite nella notte in un'altra sparatoria negli Stati Uniti, stavolta a Filadelfia. Lo riferisce la polizia: piu' persone hanno aperto il fuoco in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Tre persone sono morte ed altre 11 sono rimaste ferite nella notte in un'negli, stavolta a. Lo riferisce la polizia: piu' persone hanno aperto il fuoco in una ...

