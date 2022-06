Rafa Nadal vince il Roland Garros 2022 | tutti i record battuti dallo spagnolo

(Di domenica 5 giugno 2022)ha asfaltato Casper Ruud in finale ed ha vinto il. Per losi tratta del ventiduesimo titolo slam in carriera, il quattordicesimo a Parigi. Numeri spaventosi per il tennista di Manacor, che all’età di 36 anni continua ad infrangere primati, sulla sua amata terra rossa e non solo. Di seguitodal maiorchino ed alcuni numeri che provano a spiegare la caratura della sua impresa. 22 slam (assoluto in campo maschile) 14) Bilancio al: 112 vittorie e 3 sconfitte 73,3% di vittorie nelle finali slam giocate (secondo solo a Sampras tra ...

LiaCapizzi : Quando sai che sarà una domenica sportiva memorabile... Alle 15 la finale di Nadal nel suo regno. Ma pure la succe… - Eurosport_IT : Ancora Rafa, sempre Rafa ?? #RolandGarros | #Nadal | #EurosportTENNIS - LiaCapizzi : Più forte di tutto, soprattutto del dolore. L'ammirazione per la leggenda Nadal, la stima per la sua tenacia, il ri… - Moixus1970 : RT @mauroberruto: Rafa #Nadal: la fatica, la forza di volontà, il rispetto di regole, avversari, tifosi e raccattapalle a cui dice “merci”.… - mauroberruto : Rafa #Nadal: la fatica, la forza di volontà, il rispetto di regole, avversari, tifosi e raccattapalle a cui dice “m… -

Chissà cosa è passato per la testa didopo l'ultimo punto del 14° titolo al Roland Garros. Vado o resto Lo dico o non lo dico Intanto, tutto il mondo del tennis davanti allo schermo è col fiato sospeso. Le indiscrezioni della ...schianta Casper Ruud con il punteggio di 6 - 3 6 - 3 6 - 0 in 2 ore e 18 minuti di gioco e conquista il 14° titolo al Roland Garros (il primo l'aveva vinto nel 2005). Con questo successo il ...Rafa Nadal ha asfaltato Casper Ruud in finale ed ha vinto il Roland Garros 2022. Per lo spagnolo si tratta del ventiduesimo titolo slam in carriera, il quattordicesimo a Parigi. Numeri spaventosi per ...Rafa Nadal ha battuto facilmente Casper Ruud e ha conquistato il 14° titolo a Parigi e il 22° Slam. Federer e Djokovic sono fermi a 20. Finale senza storia, il tennista norvegese è stato battuto con ...