Nigeria, uomini armati sparano in una chiesa nello stato di Ondo. I media locali: «Almeno 50 morti» (Di domenica 5 giugno 2022) Un gruppo di uomini armati, dopo aver fatto esplodere un ordigno, ha aperto il fuoco contro i fedeli durante le celebrazioni della Pentecoste nella la chiesa cattolica di San Francesco a Owo, nello stato Nigeriano di Ondo, nel Sud-Ovest della Nigeria, uccidendo e ferendo decine di persone, tra cui diversi bambini. Il gruppo armato, stando a quanto riportato dai media locali, avrebbe poi rapito il sacerdote e alcuni fedeli che assistevano alla messa. L'attacco è stato confermato anche dal governatore dello stato, Arakunrin Akeredolu, che ha parlato di un'azione «vile e satanica» contro persone innocenti, senza fornire il bilancio delle vittime e feriti.

