Manuel Bortuzzo lancia una frecciatina a Clarissa Selassié (Di domenica 5 giugno 2022) La frecciatina di Manuel Bortuzzo a Clarissa Selassié Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della sua vita sentimentale dopo la rottura con Lulù Selassié. La storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tra il nuotatore e la giovane Principessa etiope ha avuto breve durata. In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica condotta da Giada L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 5 giugno 2022) Ladiè tornato a parlare della sua vita sentimentale dopo la rottura con Lulù. La storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tra il nuotatore e la giovane Principessa etiope ha avuto breve durata. In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica condotta da Giada L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : 'Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e per il suo bene. Non mi interessa… - FEDERICABAGNOL : RT @03TrashAddicted: Il più grande incubo di Manuel Bortuzzo #gfvip #SoleilSorge #soleilarmy #luluselassie #fairylu - FEDERICABAGNOL : RT @Tuttogossipnews: #SoleilSorge lancia una frecciatina a #ManuelBortuzzo: ecco cos’è successo - valen_mess_ : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge si toglie un sassolino dalle scarpe su Manuel Bortuzzo #FairyLu - RealGossipland : Soleil commenta le figuracce di Manuel dopo l'addio a Lulù in modo assolutamente epico DETTAGLI QUI… -