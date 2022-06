Luca Pellegrini | “Salto al professionismo non è un passaggio facile”

(Di domenica 5 giugno 2022) “Non è stato un. Sono stati bravissimi tutti ad aiutarmi e mettermi nelle condizioni di rendere al meglio. Vedendo altri ragazzi si vede sempre di più la differenza tra settore giovanile e prima squadra: è un altro tipo di calcio. C’è poco tempo per far arrivare tutti all’essere pronti. Ci sono molte più pressioni, c’è poco tempo per sbagliare. L’ho vissuto sulla mia pelle. Vediamo ragazzi all’estero, al di là dei fenomeni, che magari hanno 150/200 partite alla mia età. Questo perché iniziano a giocare prima nel calcio dei grandi“. Con queste parole il terzino della Juventus,racconta ildal settore giovanile al, tra Roma, Cagliari e Juventus. L’ex giallorosso ha preso parte come ospite al Memorial Daniel Guerini, presso il ...

Advertising

pccpla : RT @mirkonicolino: Luca #Pellegrini a #SkySport: 'Vediamo ragazzi all’estero, al di là di fenomeni, che hanno 150/200 partite magari alla m… - MaurizioJj : RT @mirkonicolino: Luca #Pellegrini a #SkySport: 'Vediamo ragazzi all’estero, al di là di fenomeni, che hanno 150/200 partite magari alla m… - LiveGPit : #WEC Test 24h Le Mans 2022: Toyota #7 al top, Corvette #64 svetta in GTE ?? Luca Pellegrini - GhigoTrieste : RT @mirkonicolino: Luca #Pellegrini a #SkySport: 'Vediamo ragazzi all’estero, al di là di fenomeni, che hanno 150/200 partite magari alla m… - giuppy1991 : RT @mirkonicolino: Luca #Pellegrini a #SkySport: 'Vediamo ragazzi all’estero, al di là di fenomeni, che hanno 150/200 partite magari alla m… -

... soffermandosi in particolare sui primi tempi, l'ex bianconero Emanuele Giaccherini ha esaltato Antonio Conte e il suo lavoro, mentre l'attuale calciatore della Juvesi è soffermato ...Il giovane terzino sinistro della Juventusnon è ancora certo di far parte della rosa in vista della prossima stagione. Di certo ha offerto alcune soluzioni interessanti a Max Allegr i, ma le sue prestazioni non sono sempre ...“Non è stato un passaggio facile. Sono stati bravissimi tutti ad aiutarmi e mettermi nelle condizioni di rendere al meglio. Vedendo altri ragazzi si vede sempre di più la differenza tra settore giovan ...Il terzino della Juventus, Luca Pellegrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento organizzato per commemorare la scomparsa di Daniel Guerini, il centrocampista delle giovanili della ...