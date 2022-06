LIVE Nadal-Ruud 6-3 0-1, Finale Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo vince un primo set poco spettacolare (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Nadal conquista un ottimo diagonale di rovescio. 0-1 SI SALVA Ruud E SI PORTA AVANTI NEL SECONDO SET! AD-40 SUL NASTRO IL RECUPERO DI Nadal SULLA PALLA CORTA DI Ruud 40-40 Servizio e diritto di Ruud. 40-AD PALLA CARICA DI Nadal E ALTRA CHANCE DI BREAK 40-40 ALTRO ERRORE CLAMOROSO DI Nadal DAL CENTRO DEL CAMPO E DECIMO NON FORZATO 30-40 VERONICA DI ROVESCIO IN RETE DI Nadal DOPO IL RECUPERO SOTTORETE 15-40 DUE PALLE BREAK Nadal! Altro diritto lungo del tennista scandinavo. 15-30 Lunga la risposta di Nadal. 0-30 Errore di Ruud in uscita dal servizio con il diritto a sventaglio. 0-15 Ruud non regge le ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0conquista un ottimo diagonale di rovescio. 0-1 SI SALVAE SI PORTA AVANTI NEL SECONDO SET! AD-40 SUL NASTRO IL RECUPERO DISULLA PALLA CORTA DI40-40 Servizio e diritto di. 40-AD PALLA CARICA DIE ALTRA CHANCE DI BREAK 40-40 ALTRO ERRORE CLAMOROSO DIDAL CENTRO DEL CAMPO E DECIMO NON FORZATO 30-40 VERONICA DI ROVESCIO IN RETE DIDOPO IL RECUPERO SOTTORETE 15-40 DUE PALLE BREAK! Altro diritto lungo del tennista scandinavo. 15-30 Lunga la risposta di. 0-30 Errore diin uscita dal servizio con il diritto a sventaglio. 0-15non regge le ...

