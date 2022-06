LIVE Motocross MXGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: Seewer beffa Prado e vince gara-1, Gajser 5°. Alle 17:10 gara-2 (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.00 Emblematico il sorpasso di Seewer a due giri dal termine: Prado era rimasto davanti a tutti per l’intera gara, riuscendo a resistere agli attacchi dello svizzero grazie anche a un ottimo quarto settore nel quale, ad ogni giro, guadagnava sul rivale. Poi, però, la beffa, e Seewer si aggiudica gara-1. 14.58 gara molto movimentata, iniziata con la caduta che ha coinvolto vari piloti tra cui Forato, Gasjer e Renaux. Questi ultimi due sono stati autori di una grande rimonta, nonostante la gara compromessa all’inizio. 14.56 Il primo degli azzurri è Ivo Monticelli, diciottesimo; ventesimo Nicholas Lapucci, ritirati Giuseppe Tropepe e ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Emblematico il sorpasso dia due giri dal termine:era rimasto davanti a tutti per l’intera, riuscendo a resistere agli attacchi dello svizzero grazie anche a un ottimo quarto settore nel quale, ad ogni giro, guadagnava sul rivale. Poi, però, la, esi aggiudica-1. 14.58molto movimentata, iniziata con la caduta che ha coinvolto vari piloti tra cui Forato, Gasjer e Renaux. Questi ultimi due sono stati autori di una grande rimonta, nonostante lacompromessa all’inizio. 14.56 Il primo degli azzurri è Ivo Monticelli, diciottesimo; ventesimo Nicholas Lapucci, ritirati Giuseppe Tropepe e ...

Advertising

corsedimoto : MXGP - GP Francia già finito per Mattia Guadagnini fuori per infortunio. Oggi le due sfide Mondiali, gli orari live… - corsedimoto : ORARI TV MOTOCROSS - Il Motocross Mondiale è di scena ad Ernee, in Francia. Niente diretta TV, ma c'è il live strea… - corsedimoto : MXGP SPAGNA - Si corre ad Arroyomolinos: Mattia Guadagnini è andato forte in qualifica. Ecco dove vedere tutto in d… -