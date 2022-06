LIVE Moto3, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tra poco la gara, Foggia parte dalla pole (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E gara DEL GP DI Catalogna DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 10.52 Si preparano i protagonisti. Attenzione alla gestione delle gomme, cruciale in una pista come quella di Barcellona. 10.49 Il sole splende in quel di Barcellona. Guevara insegue Foggia, i due scatteranno rispettivamente dalla prima e dalla seconda casella. 10.46 Foggia scatterà dalla pole-position. Il #7 di Leopard è il favorito d’obbligo per la vittoria dopo aver mostrato un passio incredibile durante tutto il fine settimana. 10.43 Cresce l’attesa per la tappa catalana della Moto3, la seconda sfida in terra iberica dopo il round di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP EDEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 10.52 Si preparano i protagonisti. Attenzione alla gestione delle gomme, cruciale in una pista come quella di Barcellona. 10.49 Il sole splende in quel di Barcellona. Guevara insegue, i due scatteranno rispettivamenteprima eseconda casella. 10.46scatterà-position. Il #7 di Leopard è il favorito d’obbligo per la vittoria dopo aver mostrato un passio incredibile durante tutto il fine settimana. 10.43 Cresce l’attesa per la tappa catalana della, la seconda sfida in terra iberica dopo il round di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Catalogna 2022 in DIRETTA: comincia il warm-up - #Moto3 #Catalogna #DIRETTA: #comincia - dianatamantini : LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 in Catalunya. La diretta con tempi, classifiche ed aggiornamenti in tempo re… - corsedimoto : LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 in Catalunya. La diretta con tempi, classifiche ed aggiornamenti in tempo re… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI ??????? Moto: GP di Catalogna 10h55 Gare Moto3, Moto2 e MotoGP - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Catalogna 2022 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale - #Moto3 #Catalogna #DIRETTA: #warm-up -