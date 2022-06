Advertising

sportli26181512 : Lazio, offerto Torreira: L'Arsenal, che vuole velocizzare il mercato in uscita, ha offerto alla Lazio Lucas Torreir… - LALAZIOMIA : Lazio, offerto Torreira - ComunidadeSFC : RT @tradizionelazio: ??????| SAMBA LAZIALE? Dal #Brasile continuano a rincorrersi voci sul 21enne Vinicius #Zanocelo, talento del #Santos. Il… - ComunidadeSFC : RT @la_mia_lazio: #Calciomercato #Lazio: offerto Vinicius Zanocelo! - ComunidadeSFC : RT @laziolivetv: #Calciomercato #Lazio: offerto Vinicius Zanocelo! -

Calciomercato.com

In Sardegna come in Sicilia, ma anche in Liguria o nel, non mancano angoli di paradiso che ...e non è l'unica perla color quarzo del Mediterraneo Uno scenario ugualmente spettacolare è...Commenta per primo Anche laha provato il colpaccio Mkhitaryan. L'armeno ieri ha deciso il suo futuro, scegliendo l'Inter ... ma invano, dal momento che l'Inter gli hai 5 milioni ... Lazio, offerto Torreira Il futuro di Mertens si deciderà nei prossimi giorni. Sul giocatore, intanto, bisogna registrare un interesse di un club oltreoceano.Le richieste di Lotito allontanano i club: l'investimento sarebbe troppo oneroso, e l'età del talento serbo inizia a rappresentare un problema ...