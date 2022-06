Landini: “Subito l’aumento dei salari e la riforma fiscale” (Di domenica 5 giugno 2022) “Abbiamo bisogno di affrontare la situazione dell’aumento dei prezzi, le persone non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Servono riforme strutturali con aumento dei salari ed una vera e propria riforma fiscale”. È quanto ha detto a Mezz’ora in più il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini: “Al Governo si stanno rendendo conto che la situazione è esplosiva” “Anche al Governo – ha aggiunto il segretario della Cgil – si stanno rendendo conto che la situazione è esplosiva, manca una mensilità piena ai lavoratori. Una strada da percorre è rinnovare i contratti nazionali con aumenti salariali collegati all’inflazione effettiva. In seguito si dovrebbe agire sul fisco, magari con un contributo di solidarietà”. “Il 2 maggio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 5 giugno 2022) “Abbiamo bisogno di affrontare la situazione deldei prezzi, le persone non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Servono riforme strutturali con aumento deied una vera e propria”. È quanto ha detto a Mezz’ora in più il segretario generale della Cgil, Maurizio. Il segretario della Cgil, Maurizio: “Al Governo si stanno rendendo conto che la situazione è esplosiva” “Anche al Governo – ha aggiunto il segretario della Cgil – si stanno rendendo conto che la situazione è esplosiva, manca una mensilità piena ai lavoratori. Una strada da percorre è rinnovare i contratti nazionali con aumentiali collegati all’inflazione effettiva. In seguito si dovrebbe agire sul fisco, magari con un contributo di solidarietà”. “Il 2 maggio ...

