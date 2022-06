God save the Queen, Elisabetta II si affaccia e chiude la festa per il Giubileo di platino (Di domenica 5 giugno 2022) La sovrana si affaccia a sorpresa dal balcone di Buckingham Palace, a chiusura dei quattro giorni di festa, con l'immancabile parata aperta dalla celebre carrozza d'oro e un concerto affollato da star Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 giugno 2022) La sovrana sia sorpresa dal balcone di Buckingham Palace, a chiusura dei quattro giorni di, con l'immancabile parata aperta dalla celebre carrozza d'oro e un concerto affollato da star

Advertising

RaiNews : Ultimo giorno di festa per i 70 anni sul trono della regina Elisabetta. Oltre al pranzo collettivo, il momento clou… - Kiky85 : Apro Twitter dopo 4 giorni di festeggiamenti in giro - God Save the Queen ?? - E leggo critiche a #Deligt ???????… - jdavidal10 : @BorisJohnson @RoyalFamily God save Colombia from Gustavo Petro. - Saschaa57219265 : @_DAGOSPIA_ ??chissà quale altra sorpresa le ha riservato il destino, da non dimenticare che la Regina Madre(sua mam… - fabianutti : RT @noto_concetta80: Io sarò sempre per la #Repubblica, ma la #reginaElisabetta nel bene e nel male è stata una grande monarca God save the… -