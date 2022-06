Gli auguri del sottosegretario Sisto all'amico 'Mimmo' (Di domenica 5 giugno 2022) Nella puntata odierna di Omnibus, dedicata ai referendum sulla giustizia del 12 giugno prossimo, l'on Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) sottosegretario di Stato alla giustizia, ha approfittato per ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 giugno 2022) Nella puntata odierna di Omnibus, dedicata ai referendum sulla giustizia del 12 giugno prossimo, l'on Francesco Paolo(Forza Italia)di Stato alla giustizia, ha approfittato per ...

Advertising

fkdracomalfoy : buongiorno, è il mio compleanno, fatemi gli auguri dai - patrizia_lelli : RT @hankershug: Nilperi, Rachel, Pinar e Yasemin non hanno fatto gli auguri a Kerem. Avranno fatto una mega litigata tutti insieme appassio… - bassairpinia : 100 DI QUESTI GIORNI.Baiano, famiglia Sorriento in festa per il battesimo della piccola Ginevra, gli auguri. -… - Alessandro_Amad : RT @MoninaMichele: Oggi compie gli anni @enricoruggeri, grande artista, grande uomo, grande amico. Qui eravamo più giovani, ma la gioventù… - martinatruppoo : una pessima memoria ma ti ho fatto gli auguri -