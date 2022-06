Germania, sostenibilità: l’Ad di Rfi Vera Fiorani premiata dall’Uic (Di domenica 5 giugno 2022) L’UIC (Union Internationale des Chemins de fer), Associazione mondiale che raccoglie tutti gli operatori del settore ferroviario, ha premiato a Berlino Vera Fiorani, Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, per il progetto sostenibilità on the go, classificatosi al primo posto nella categoria Outstanding Contribution to Sustainable Rail. Un riconoscimento che viene assegnato dall’International Sustainable Railway Awards (ISRA) alla personalità che si contraddistingue per lo sforzo innovativo e l’efficacia di impatto in termini di sostenibilità nel trasporto ferroviario. Sul gradino più alto anche StationLAND, la piattaforma di location intelligence delle stazioni per il “Best multimodal partnership”. Ulteriori prestigiosi riconoscimenti nell’ambito della sostenibilità per RFI (Gruppo FS ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022) L’UIC (Union Internationale des Chemins de fer), Associazione mondiale che raccoglie tutti gli operatori del settore ferroviario, ha premiato a Berlino, Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, per il progettoon the go, classificatosi al primo posto nella categoria Outstanding Contribution to Sustainable Rail. Un riconoscimento che viene assegnato dall’International Sustainable Railway Awards (ISRA) alla personalità che si contraddistingue per lo sforzo innovativo e l’efficacia di impatto in termini dinel trasporto ferroviario. Sul gradino più alto anche StationLAND, la piattaforma di location intelligence delle stazioni per il “Best multimodal partnership”. Ulteriori prestigiosi riconoscimenti nell’ambito dellaper RFI (Gruppo FS ...

