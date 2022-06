Da Parigi a Madrid via Hollywood: Rafa trionfa, i social esultano (Di domenica 5 giugno 2022) Rafa Nadal rende possibile l'impossibile ancora una volta. Sul suo Chatrier manda al tappeto il norvegese Casper Ruud e si laurea nuovamente campione all'Open di Francia. Le prime reazioni sono ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 giugno 2022)Nadal rende possibile l'impossibile ancora una volta. Sul suo Chatrier manda al tappeto il norvegese Casper Ruud e si laurea nuovamente campione all'Open di Francia. Le prime reazioni sono ...

EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - Gazzetta_it : Da Parigi a Madrid via Hollywood: Rafa trionfa, i social esultano - Chris2_Alice : Re Felipe che si è fatto un giro a Parigi per premiare il Real Madrid e si fa un altro giro a Parigi per Nadal ?? #RolandGarros - auroramaria__ : Quattordici a Parigi come il Real Madrid ?????? - LaVanna95 : @vlrrmorghulis Amsterdam, Rotterdam, Delft e l'Olanda in generale. Ti consiglio Lisbona e Porto (bellissime e tranq… -