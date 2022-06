Covid-19, 15.082 nuovi casi e 27 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 5 giugno 2022) Cala ancora il numero dei positivi al coronavirus. Sono 15.082 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 22.527) e 27 i decessi (ieri 47) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 166.949. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 123.699 (ieri 188.996). Il tasso di positività, ieri pari all'11,9%, oggi sale al 12,2%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione dei ricoveri ordinari (-31, per un totale di 4.411), mentre sono stabili le terapie intensive (218, ieri -7, con 18 ingressi giornalieri). Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 giugno 2022) Cala ancora il numero dei positivi al coronavirus. Sono 15.082 idi positività al-19 (ieri 22.527) e 27 i(ieri 47) registrati in Italia24 ore. Da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 166.949. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 123.699 (ieri 188.996). Il tasso di positività, ieri pari all'11,9%, oggi sale al 12,2%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione dei ricoveri ordinari (-31, per un totale di 4.411), mentre sono stabili le terapie intensive (218, ieri -7, con 18 ingressi giornalieri).

