Challenger Forlì 6 2022 | Musetti rimonta Passaro in finale e conquista il titolo

Francesco Passaro ha sfiorato la conquista del Challenger di Forlì 6 2022, fermato in finale da Lorenzo Musetti per 2-6, 6-3, 6-2. Perugino a un passo dal primo trionfo a questo livello, ugualmente una straordinaria sorpresa di quest'annata per il movimento tennistico nostrano. Dopo aver raggiunto l'ultimo atto a Sanremo, con corsa frenata dal solo Holger Rune in ultima istanza, nuova settimana di alto livello per Passaro. Dal canto suo, il carrarino Musetti, favoritissimo alla vigilia, è riuscito a limitare le letali accelerazioni di dritto dell'avversario, sempre meno incisive nel lungo periodo. Da evidenziare il fatto che l'atleta toscano sia stato limitato da un problema fisico per l'interezza del confronto con l'opponente in ...

