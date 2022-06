Cancellieri e Gnonto, l’estate di calciomercato dei baby azzurri (Di domenica 5 giugno 2022) Per Matteo Cancellieri e Wilfried Gnonto contro la Germania è arrivata la prima emozione Azzurra. Il primo classe 2002, il secondo 2003. La campagna di ringiovanimento dell’Italia, il ct Roberto Mancini l’ha fatta partire anche da loro, regalandogli nella serata del Dall’Ara l’esordio assoluto con la maglia della Nazionale. Entrambi under 20, entrambi attaccanti. Tutto tranne che un caso, visto il problema ormai atavico dell’attacco Azzurro. Se saranno loro il futuro della Nazionale solo il tempo potrà dirlo, ma le premesse soprattutto di Gnonto lasciano ben sperare. Ieri esordio con assist, ma anche l’ultima stagione in Svizzera non è stata da meno. 36 partite con la maglia dello Zurigo e 10 gol che hanno permesso la vittoria del titolo al club e acceso i riflettori sull’ex prodotto del vivaio dell’Inter. ANSA /SERENA CAMPANINI ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Per Matteoe Wilfriedcontro la Germania è arrivata la prima emozione Azzurra. Il primo classe 2002, il secondo 2003. La campagna di ringiovanimento dell’Italia, il ct Roberto Mancini l’ha fatta partire anche da loro, regalandogli nella serata del Dall’Ara l’esordio assoluto con la maglia della Nazionale. Entrambi under 20, entrambi attaccanti. Tutto tranne che un caso, visto il problema ormai atavico dell’attacco Azzurro. Se saranno loro il futuro della Nazionale solo il tempo potrà dirlo, ma le premesse soprattutto dilasciano ben sperare. Ieri esordio con assist, ma anche l’ultima stagione in Svizzera non è stata da meno. 36 partite con la maglia dello Zurigo e 10 gol che hanno permesso la vittoria del titolo al club e acceso i riflettori sull’ex prodotto del vivaio dell’Inter. ANSA /SERENA CAMPANINI ...

