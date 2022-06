Calciomercato Roma, sparato il primo colpo: è fatta per Matic (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato Roma, colpo definito: è fatta per Matic. Il centrocampista serbo torna da Mourinho Come riportato da Sky Sport la Roma ha trovato l’accordo per ingaggiare Nemanja Matic a parametro zero nella prossima stagione. Matic firmerà un contratto di un anno con opzione per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Il centrocampista serbo è già stato allenato da Mourinho che lo ha voluto fortemente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022)definito: èper. Il centrocampista serbo torna da Mourinho Come riportato da Sky Sport laha trovato l’accordo per ingaggiare Nemanjaa parametro zero nella prossima stagione.firmerà un contratto di un anno con opzione per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Il centrocampista serbo è già stato allenato da Mourinho che lo ha voluto fortemente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

