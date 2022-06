Calciomercato Milan – Dalla Spagna | si ripensa a Jovic

Advertising

cmdotcom : #Milan, il vice di #Wilmots: '#DeKetelaere è il #Totti del Belgio. #Origi? Un top player!' - GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - Gazzetta_it : Adani: 'Zaniolo e De Ketelaere coppia perfetta. Milan, prendili entrambi” #calciomercato - zazoomblog : Calciomercato Milan – Ten Hag riparte da Van De Beek: via Pogba così - #Calciomercato #Milan #riparte #Beek: - VitoTamma1 : RT @mimmo_ferretti: Ricapitolando. #Mourinho al #Psg, #Zaniolo va al #Milan e #Abraham torna al #Chelsea. Arrivano Sonetti, Valtolina e Rig… -

Dopo la vittoria dello scudetto, anche ildeve fare i conti con tante cessioni da mettere in ... Il portale.com elenca tutti i giocatori che non rientrano più nei programmi del club ...Commenta per primo Seguito dal, l'attaccante del Nizza Amine Gouiri potrebbe cambiare maglia: secondo L'Equipe insieme a Sébastien Haller e Hugo Ekitike è tra i candidati per ereditare il posto di Erling Haaland al Borussia ...Il centrocampista era stato accostato anche al Milan. Come riportato da Sky Sport la Roma ha trovato l’accordo per ingaggiare Nemanja Matic a parametro zero nella prossima stagione. Matic firmerà un ...Lazio – Non solo Mertens, Sarri ci prova con un calciatore azzurro: la tentazione è forte 5 Giugno 2022 Calciomercato Milan, regalo scudetto per Pioli: il “nuovo” Ibrahimovic arriva con la clausola 5 ...