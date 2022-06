Calcio: Roma - Matic trattativa ai dettagli, arriverà a zero (Di domenica 5 giugno 2022) Il secondo colpo del mercato estivo della Roma si avvicina e si chiama Nemanja Matic. Dopo il portiere Svilar, è ben avviata la trattativa per il centrocampista che porterà nella Capitale l'ex United ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Il secondo colpo del mercato estivo dellasi avvicina e si chiama Nemanja. Dopo il portiere Svilar, è ben avviata laper il centrocampista che porterà nella Capitale l'ex United ...

Advertising

GiovaAlbanese : Ora andiamo avanti: Nasti (Milan), Casadei (Inter), Ambrosino (Napoli), Miretti (Juventus), Volpato (Roma), Baldanz… - Gazzetta_it : Mkhitaryan ha deciso: niente rinnovo con la Roma, andrà all'Inter - OfficialASRoma : VICARIOOO! Di testa! 1-0 al 70' su azione da calcio d'angolo! DAJE ROMA! ???? #RomaInter 1-0 #Primavera1TIMVision - davidedesario : Roma, fatta per Matic: il primo colpo è a centrocampo. Il pupillo di Mou arriva a parametro zero - STnews365 : Roma, fatta per Matic: arriva da svincolato dallo United. Il 33enne ex United lavorerà per la terza volta in carrie… -