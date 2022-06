Allarme Meteo, ondata di calore a Roma: il bollettino segnala un alto livello di rischio in città (Di domenica 5 giugno 2022) Le temperature continuano a salire. Le previsioni di quasi un mese fa, in cui si parlava di una probabile estate ‘come nel 2003‘, si stanno, ogni giorno, sempre di più, confermando. A Roma continuano ad arrivare turisti. La città è già in modalità estiva. Ma il caldo, il tanto caldo, sta indubbiamente allarmando gli esperti. Leggi anche: Allerta caldo nel weekend a Roma: temperature fino a 40°, le previsioni per sabato 4 e domenica 5 giugno Meteo oggi 5 Giugno Roma Nonostante sembra che sia nuvoloso, il caldo non smette di scaldare le strade dei Romani. Sono arrivate infatti diverse segnalazioni per mettere a riparo gli anziani e le persone più deboli. Si consiglia di non uscire in determinate ore perché le temperature potrebbero creare disagi fisici. Sì, l’anticipo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Le temperature continuano a salire. Le previsioni di quasi un mese fa, in cui si parlava di una probabile estate ‘come nel 2003‘, si stanno, ogni giorno, sempre di più, confermando. Acontinuano ad arrivare turisti. Laè già in modalità estiva. Ma il caldo, il tanto caldo, sta indubbiamente allarmando gli esperti. Leggi anche: Allerta caldo nel weekend a: temperature fino a 40°, le previsioni per sabato 4 e domenica 5 giugnooggi 5 GiugnoNonostante sembra che sia nuvoloso, il caldo non smette di scaldare le strade deini. Sono arrivate infatti diversezioni per mettere a riparo gli anziani e le persone più deboli. Si consiglia di non uscire in determinate ore perché le temperature potrebbero creare disagi fisici. Sì, l’anticipo ...

