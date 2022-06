Professoressa universitaria italiana uccisa in Gran Bretagna: colpita più volte con un coltello. Arrestato il marito (Di sabato 4 giugno 2022) Una donna italiana è stata uccisa a coltellate in Inghilterra. Si tratta di Antonella Castelvedere, 52 anni, madre di una ragazza di 12, bresciana di origine e che da 25 anni viveva in Gran Bretagna dove lavorava come docente universitaria nell’Essex. Per l’omicidio è stato Arrestato il marito. “Confermo la notizia. Antonella è stata uccisa”, ha detto il cugino Franco al Giornale di Brescia che ne ha dato notizia. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della donna nel borgo di Colchester, nella contea dell’Essex. Originaria di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, ma residente in Inghilterra da 25 anni, la 52enne è stata colpita più volte con un coltello e la polizia ha Arrestato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Una donnaè stataa coltellate in Inghilterra. Si tratta di Antonella Castelvedere, 52 anni, madre di una ragazza di 12, bresciana di origine e che da 25 anni viveva indove lavorava come docentenell’Essex. Per l’omicidio è statoil. “Confermo la notizia. Antonella è stata”, ha detto il cugino Franco al Giornale di Brescia che ne ha dato notizia. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della donna nel borgo di Colchester, nella contea dell’Essex. Originaria di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, ma residente in Inghilterra da 25 anni, la 52enne è statapiùcon une la polizia hail ...

