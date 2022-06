Nazionale | Ranieri | “Europeo vinto una splendida illusione | serve lavoro”

(Di sabato 4 giugno 2022) “L’del 2021 è stato una. Un mese fantastico e un successo meritato. Ora è finita la magia e siamo tornati nella nostra dimensione“. Lo ha detto il tecnico Claudioin un’intervista rilasciata a Il Messaggero. “Ho visto Spagna-Portogallo – ha proseguito il tecnico, reduce da una stagione difficile in Premier League ed un esonero -. Ci sono squadre che hanno una qualità superiore e dobbiamo farcene una ragione. Si è chiuso un ciclo, i nostri ragazzi spesso non trovano spazio nei club e in alcuni ruoli fatichiamo“. “Orae fiducia nei giovani. Ho sempre sostenuto che in una squadra è fondamentale un mix equilibrato tra esperienza e freschezza” ha conclusosul difficile momento delladi ...

