Maltilde muore a 5 anni mentre mangia un würstel | per il Pm poteva essere salvata | “Errore medico”

(Di sabato 4 giugno 2022) Ultimi giorni di ‘shopping’, di spese al centro commerciale Porta di Roma per acquistare i regalini di Natale quelli che, purtroppo, Matilde (nome di fantasia) non ha potuto scartare perché il 17 dicembre del 2018,era in auto con i genitori e la sorellina, qualcosa è andato ‘storto’. La piccola, di appena 5, stavando un rustico contente un wurstel quando, improvvisamente, si è sentita male, ha iniziato a tossire ed è ‘diventata violacea’, come raccontò il padre agli investigatori. Da lì l’intervento tempestivo dell’ambulanza in via Piteglio, nel quartiere Fidene, la corsa disperata in ospedale, poi la morte il 19 dicembre nella terapia intensiva del Gemelli. Per Matilde non c’è stato nulla da fare, anche se come come sostiene il pm Vincenzo Barba nel capo d’imputazione qualcosa, forse, si...