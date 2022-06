Live In Venezia, Gabrielli: "Azioni Salvini non pregiudicano sicurezza nazionale" (Di sabato 4 giugno 2022) "Non credo che le Azioni di Salvini pongano un pericolo per la sicurezza nazionale. Il senatore Salvini è un rappresentante del nostro Parlamento, non può essere oggetto di attività di investigazione da parte degli organi di sicurezza italiani. Le sue iniziative attengono alla sua responsabilità politica". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, commenta a Live In Venezia l'ipotesi di un viaggio a Mosca da parte del leader della Lega. Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 giugno 2022) "Non credo che ledipongano un pericolo per la. Il senatoreè un rappresentante del nostro Parlamento, non può essere oggetto di attività di investigazione da parte degli organi diitaliani. Le sue iniziative attengono alla sua responsabilità politica". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Franco, commenta aInl'ipotesi di un viaggio a Mosca da parte del leader della Lega.

