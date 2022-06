LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: si parte! Scatta la seconda gara dell’Endurance Cup (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Ferrari tiene la prima posizione, Serra è padrone della corsa, mentre Rossi resta nella Top10 dopo il via. Problemi per la Mercedes #5 di HRT. 18.00 Bandiera verde! Parte la seconda gara del GTWC Europe Endurance Cup! Serra guida il gruppo con la Ferrari #71 di Iron Lynx. 17.57 Giro di formazione, tra poco la 1000km del Paul Ricard. 17.55 Sono 53 le auto presenti. Manca all’appello la Bentley #107 del CMR, out nelle prove libere. 17.53 Daniel Serra (Iron Lynk #71/Ferrari), Klaus Bachler (Dinamic Motorsport #54/Porsche #54), Charles Weerts (WRT #32/Audi ), Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes ), Benjamin Goethe (WRT #30/Audi), Mirko Bortolotti (Emil Frey Racing #63/Lamborghini), Valentino Rossi (WRT #46/Audi) sono nell’ordine i ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Ferrari tiene la prima posizione, Serra è padrone della corsa, mentre Rossi resta nella Top10 dopo il via. Problemi per la Mercedes #5 di HRT. 18.00 Bandiera verde! Parte ladel GTWC Europe Endurance Cup! Serra guida il gruppo con la Ferrari #71 di Iron Lynx. 17.57 Giro di formazione, tra poco la 1000km del. 17.55 Sono 53 le auto presenti. Manca all’appello la Bentley #107 del CMR, out nelle prove libere. 17.53 Daniel Serra (Iron Lynk #71/Ferrari), Klaus Bachler (Dinamic Motorsport #54/Porsche #54), Charles Weerts (WRT #32/Audi ), Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes ), Benjamin Goethe (WRT #30/Audi), Mirko Bortolotti (Emil Frey Racing #63/Lamborghini), Valentino Rossi (WRT #46/Audi) sono nell’ordine i ...

