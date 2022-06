Le rivelazioni di due naufraghe all’Isola: “Ho baciato una donna” (Di sabato 4 giugno 2022) E’ tempo di confessioni all’Isola dei Famosi, e nelle passate ore a svelare qualcosa sul loro passato sono state due naufraghe, Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger. Dopo aver confidato la cotta per Luca Daffrè ma aver poi preso successivamente le distanze per paura di soffrire, l’ex di Paolo Brosio ha svelato un lato inedito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 giugno 2022) E’ tempo di confessionidei Famosi, e nelle passate ore a svelare qualcosa sul loro passato sono state due, Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger. Dopo aver confidato la cotta per Luca Daffrè ma aver poi preso successivamente le distanze per paura di soffrire, l’ex di Paolo Brosio ha svelato un lato inedito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Le rivelazioni di due naufraghe all’Isola: “Ho baciato una donna” #isola - domenicogifuni : @StefanoPutinati Poteva anche scrivere “due di loro”, segretari di partito sono molto ….molto….ma proprio molto pre… - IMoresi : RT @LaVeritaWeb: Le rivelazioni nel nuovo libro del giornalista Luca Ciarrocca: «Siamo gli unici a ospitarle in due basi sul territorio naz… - francescolett11 : RT @LaVeritaWeb: Le rivelazioni nel nuovo libro del giornalista Luca Ciarrocca: «Siamo gli unici a ospitarle in due basi sul territorio naz… - MarcoRCapelli : RT @LaVeritaWeb: Le rivelazioni nel nuovo libro del giornalista Luca Ciarrocca: «Siamo gli unici a ospitarle in due basi sul territorio naz… -