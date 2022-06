Italia - Germania, Lahm: "Mancini mi ha impressionato, ma i problemi sono noti" (Di sabato 4 giugno 2022) L'ex terzino del Bayern Monaco , e ora direttore dell 'Europeo 2024, Philipp Lahm , ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle colonne della Gazzetta dello Sport per parlare dell' Italia di Mancini, prossimo avversario proprio della Germania all'esordio in Nations League. Queste le sue parole: 'Credo che Roberto Mancini abbia svolto un ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 4 giugno 2022) L'ex terzino del Bayern Monaco , e ora direttore dell 'Europeo 2024, Philipp, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle colonne della Gazzetta dello Sport per parlare dell'di, prossimo avversario proprio dellaall'esordio in Nations League. Queste le sue parole: 'Credo che Robertoabbia svolto un ...

