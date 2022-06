Inter Lukaku, si inserisce il Tottenham: Conte ci prova (Di sabato 4 giugno 2022) Il mercato ruota attorno a Lukaku, dopo l’Inter, ci prova anche Conte con il suo Tottenham: ora sta al belga decidere Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un possibile ritorno di Lukaku all’Inter. Situazione difficile se non impossibile visto che il belga dovrebbe dimezzarsi lo stipendio e arrivare in prestito in nerazzurro. Tante volte si sa conta la volontà del giocatore e, dunque, mai dire mai in questo senso. A complicare la questione ci ha pensato Conte con il Tottenham pronto a inserirsi per Lukaku. Ora sta al belga decidere quale sarà il suo futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Il mercato ruota attorno a, dopo l’, cianchecon il suo: ora sta al belga decidere Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un possibile ritorno diall’. Situazione difficile se non impossibile visto che il belga dovrebbe dimezzarsi lo stipendio e arrivare in prestito in nerazzurro. Tante volte si sa conta la volontà del giocatore e, dunque, mai dire mai in questo senso. A complicare la questione ci ha pensatocon ilpronto a inserirsi per. Ora sta al belga decidere quale sarà il suo futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : #Lautaro: “Se resto all’#Inter? Sì sì sì, ho grande voglia di restare all’#Inter”. #Skriniar si è già esposto,… - tvdellosport : AVV. LUKAKU A SI: 'SOLO SPECULAZIONI' L'avvocato di Romelu Lukaku Sebastian Ledure, contattato in esclusiva da Spo… - tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - CalcioNews24 : Tra l'#Inter e #Lukaku c'è il #Tottenham ?? - fcin1908it : Inter, brutta notizia: su Lukaku irrompe il Tottenham. CdS: 'Non direbbe no a Conte' -