Il figlio sapeva delle attività del padre resta il sequestro del patrimonio (Di sabato 4 giugno 2022) Ricorso giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione per i familiari di Gennaro Ferrara, accusato di estorsione e usura dall’Antimafia salernitana e di intestazione fittizia ed esercizio abusiva del credito. resta sotto sequestro anche il patrimonio del figlio che avrebbe avuto quote societarie presso attività commerciali. La motivazione del ricorso presentata dall’avvocato Teresa Sorrentino era basata dal fatto che il consistente arco temporale intercorso tra l’avviamento dell’attività commerciale posta sotto sequestro (aprile 2016) e l’attribuzione del 20% delle quote sociali al figlio dell’uomo finito nel mirino della Dda avrebbe imposto specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo. La difesa ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 4 giugno 2022) Ricorso giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione per i familiari di Gennaro Ferrara, accusato di estorsione e usura dall’Antimafia salernitana e di intestazione fittizia ed esercizio abusiva del credito.sottoanche ildelche avrebbe avuto quote societarie pressocommerciali. La motivazione del ricorso presentata dall’avvocato Teresa Sorrentino era basata dal fatto che il consistente arco temporale intercorso tra l’avviamento dell’commerciale posta sotto(aprile 2016) e l’attribuzione del 20%quote sociali aldell’uomo finito nel mirino della Dda avrebbe imposto specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo. La difesa ...

