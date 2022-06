Gualtieri dice no al parco Almirante: "Inopportuno" (Di sabato 4 giugno 2022) Il sindaco di Roma si oppone all'intitolazione di un giardino a Giorgio Almirante, come invece avrebbe voluto il VI Municipio della Capitale Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) Il sindaco di Roma si oppone all'intitolazione di un giardino a Giorgio, come invece avrebbe voluto il VI Municipio della Capitale

