Giuliano Amato contestato a Torino dal radicale Silvio Viale: "Referendum vergogna" – Video

Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, è stato contestato a Torino, durante l'incontro che teneva con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, al Festival dell'Economia. Silvio Viale, consigliere comunale dei Radicali, ha tirato fuori un cartello con la scritta: "Amato Referendum vergogna".

