Decisione drastica per Shakira e Piqué: la cantante spiazza tutti (Di sabato 4 giugno 2022) Le voci giravano da giorni ma i diretti interessati non avevano ancora parlato. Poco fa è arrivata l’ufficialità: la cantante colombiana, tramite un comunicato diffuso dalla sua agenzia di comunicazione, ha annunciato la separazione dal compagno e difensore del Barcellona Gerard Piqué. Nel comunicato congiunto si legge: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per tutelare il benessere dei nostri figli, che sono la massima priorità, chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la comprensione.” Gerard Piqué e Shakira La coppia stava insieme da 12 anni e ha due figli: Milan (9 anni) e Sasha (6 anni). I due si erano conosciuti poco prima dei Mondiali del 2010, che furono un successo per entrambi: Shakira era l’autrice dell’inno ufficiale del torneo “Waka Waka” e il difensore ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 giugno 2022) Le voci giravano da giorni ma i diretti interessati non avevano ancora parlato. Poco fa è arrivata l’ufficialità: lacolombiana, tramite un comunicato diffuso dalla sua agenzia di comunicazione, ha annunciato la separazione dal compagno e difensore del Barcellona Gerard. Nel comunicato congiunto si legge: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per tutelare il benessere dei nostri figli, che sono la massima priorità, chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la comprensione.” GerardLa coppia stava insieme da 12 anni e ha due figli: Milan (9 anni) e Sasha (6 anni). I due si erano conosciuti poco prima dei Mondiali del 2010, che furono un successo per entrambi:era l’autrice dell’inno ufficiale del torneo “Waka Waka” e il difensore ...

