Covid, oggi 22.527 contagiati e 47 morti (Di sabato 4 giugno 2022) Sono 22.527 i contagiati dal coronavirus oggi in Italia. E' quanto evidenzia il bollettino reso noto dal Ministero della salute. Le vittime sono, invece, 47 mentre 28.948 sono i guariti. Si ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Sono 22.527 idal coronavirusin Italia. E' quanto evidenzia il bollettino reso noto dal Ministero della salute. Le vittime sono, invece, 47 mentre 28.948 sono i guariti. Si ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - Luxgraph : Covid in Italia, il bollettino di oggi 4 giugno: 22.527 nuovi casi e 47 morti #corriere #news #2022 #italy #world… - corona_tweet : RT @NewSicilia: #Newsicilia +++ #Bollettino #Coronavirus #Sicilia +++ I nuovi casi nell'Isola - cesarebrogi1 : Covid in Italia, il bollettino di oggi 4 giugno: 22.527 nuovi casi e 47 morti @corriere -