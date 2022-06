Covid, boom di Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti (Di sabato 4 giugno 2022) Il Covid resiste anche con il caldo ed è allarme in Germania e in Portogallo per il boom di contagi e morti causati dalla nuova variante del virus, la Omicron Ba5. Tutto questo, con... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 giugno 2022) Ilresiste anche con il caldo ed èine inper ildicausati dalla nuova variante del virus, laBa5. Tutto questo, con...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Covid, boom di #Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti - StefaniaFalone : Covid, boom di Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #Covid, boom di #Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti - ErmannoKilgore : Covid, boom di Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti - Miti_Vigliero : Covid, boom di Omicron Ba5 in Germania e Portogallo: allarme per il picco di contagi e morti Riuniti i vertici dei… -