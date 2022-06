Cosa volava nei cieli di Brescia nella notte di tempesta? – VIDEO (Di sabato 4 giugno 2022) Sembra di leggere le testimonianze dell’audizione di Washington (leggi qui) dove ci si interroga se le luci osservate nel cielo da una dozzina di testimoni possano essere un drone o un altro tipo di oggetto volante non identificato, Ufo o Uap che dir si voglia. Sugli articoli apparsi sui giornali del territorio Bresciano il 25 maggio scorso, vengono descritte testimonianze del giorno prima su luci colorate apparse durante un temporale. A Lonato del Garda martedì sera 24 maggio tra le 21:30 e le 21:45, diverse persone, forse una dozzina, notano due luci colorate, prima rosse e poi verdi, che si accendono e lampeggiano con intermittenza. Sarebbero quindi scomparse dalla vista durante una tempesta di fulmini, quasi a rendere l’avvistamento più drammatico. Per comprendere meglio quanto descritto, esaminare razionalmente il filmato ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) Sembra di leggere le testimonianze dell’audizione di Washington (leggi qui) dove ci si interroga se le luci osservate nel cielo da una dozzina di testimoni possano essere un drone o un altro tipo di oggetto volante non identificato, Ufo o Uap che dir si voglia. Sugli articoli apparsi sui giornali del territoriono il 25 maggio scorso, vengono descritte testimonianze del giorno prima su luci colorate apparse durante un temporale. A Lonato del Garda martedì sera 24 maggio tra le 21:30 e le 21:45, diverse persone, forse una dozzina, notano due luci colorate, prima rosse e poi verdi, che si accendono e lampeggiano con intermittenza. Sarebbero quindi scomparse dalla vista durante unadi fulmini, quasi a rendere l’avvistamento più drammatico. Per comprendere meglio quanto descritto, esaminare razionalmente il filmato ...

