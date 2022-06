Concorso Irondom | primo e secondo posto per gli studenti del “De Liguori”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAncora soddisfazioni per l’Istituto di Istruzione Superiore “Alfonso Maria de’” di Sant’Agata de’ Goti. Glidelle classi quarta e quinta, sezione “a”, dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, guidati dal professore Carmine Viscusi, hanno ricevuto, rispettivamente, iled ilpremio nel contesto delpromosso dall’aziendadi Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, realtà leader nel settore dell’edilizia innovativa. Gli, in particolare, sono stati chiamati a progettare un modulo scolastico, in grado di comporre un edificio da destinare all’istruzione primaria. Il tutto in ossequio ai criteri della sicurezza, sostenibilità ambientale e dell’orientamento ...